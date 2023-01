Slimste mens-kandidaat Erik van Looy bijna halfblind door het leven: ‘Dacht dat er iets in mijn drankje zat’

Van Looy is al 19 jaar presentator van de Belgische versie van ‘De slimste mens’ en is zo verzot op het spel dat hij zichzelf aanmeldde als kandidaat bij de Nederlandse variant. Grinnikend: ,,Philip Freriks noemde mij een held. Allez, een held? Eigenlijk ben ik een halvegare. Ik wilde per se doorspelen. Ik weet hoe erg het is als mensen op het laatste moment afzeggen. In België hadden we ooit een kandidaat met nierstenen, die lag meteen uit het spel. Ik mag dan nu geen presentator zijn, maar ik heb de reflex om als een moederkloek over dit programma te waken.” Overigens speelde hij niet alleen uit loyaliteit naar zijn Nederlandse collega’s. ,,Ik wil natuurlijk ook winnen! En de tv-maker in mij besefte: dit wordt leuke tv. Een Belg met één oog!”



De scheur in zijn netvlies ontstond waarschijnlijk in de week voor de tv-opnames toen de Vlaming met zijn broer op vakantie was in Dubai. ,,Daar heb je van die kunstmatig aangelegde stranden. Normaal is er amper een golfje te zien, maar die dag was er een woeste zee. Mijn broer waarschuwde nog dat ik er niet in moest gaan, maar dat moet ge nóóit tegen mij zeggen. Uiteraard sloeg er een golf in mijn oog.” Vanaf dat moment zag hij ‘vliegjes’ en ‘vlekjes’ die steeds groter werden. ,,Ik dacht dat er in de studio iets in mijn drankje was gedaan. In Nederland ben je nooit helemaal zeker,” zegt hij lachend. ,,Zoals zoveel dingen in het leven ging ik er vanuit dat het probleem zichzelf zou oplossen. Maar dat gaat tot ongeveer je veertigste levensjaar op.”