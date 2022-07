Slimste Mens-kandidaat Milo Driessen liet opmerkelijke tatoeage zetten

,,Hoezo?” Een terechte vraag van Freriks. Ook de kijkers vroegen zich vanavond af waarom Milo Driessen, zanger van Goldband, een nummer van de Haagse hulpdienst op zijn been had laten zetten. Het bleek het resultaat van een goede doelen-actie. Samen met bandlid Boaz Kok sloot hij zich in 2017 36 uur lang op in een klein en koud ‘hok’, waar het duo non-stop radio maakte. Om meer geld op te halen, liet de zanger zich uitdagen tot deze tatoeage. Het leverde overigens geen enorm bedrag op, bekende Driessen lachend. ,,Maar liefst 1500 euro... Het jaar daarna hebben we het iets beter gedaan. Toen haalden we 7000 euro op en het jaar daarna 11.000 euro.”