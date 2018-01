Slopende overlast van snikkende Conny trekt veel kijkers naar Rijdende Rechter

Waylon heeft song­fes­ti­val­num­mer gekozen

15:52 Waylon heeft het nummer waarmee hij in mei Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival gekozen. Dat deed hij in overleg met zijn eigen team en dat van AVROTROS, zo heeft de omroep vandaag bekendgemaakt. De officiële bekendmaking van het liedje is op 3 maart.