Sm-slavin Angela barst in huilen uit na make-over van meesteres: ‘Voor één keer de baas’

hotter than my daughterEen ingrijpende make-over van een stel sm-liefhebbers is gisteravond met gelukstranen geëindigd voor de slavin van de twee. Angela (40) gaf haar meesteres Peggy (66) op voor Hotter than my daughter , omdat haar grote liefde zich vaak te bloot kleedt. Na de metamorfose waren ze allebei nauwelijks meer te herkennen en bleek de rolverdeling nog springlevend.

Presentatrice Bridget Maasland moest het even zeker weten. ,,Zij is de meesteres en jij de slavin, maar jíj hebt háár opgegeven’’, zei ze tegen Angela. ,,Mag dat wel binnen die wereld? Niet dat je dan extra klappen krijgt? Of misschien vind je dat juist fijn, dat kan natuurlijk ook.’’

Het koppel kon het grapje van Bridget goed hebben, maar neemt de levensstijl heel serieus. ,,De bdsm-wereld zit in een verdomhoekje’’, zei Angela, verwijzend naar de veelgebruikte term voor activiteiten in de sfeer van bondage en discipline (bd), dominantie en submissie (ds) en sadisme en masochisme (sm).

Peggy en Angela dragen hun bdsm-kleding ook buiten hun ‘speelkamer’ vol martelobjecten. Angela heeft bijvoorbeeld altijd haar halsband om, het bewijs dat ze Peggy’s bezit is. ,,Ik vind dat er meer openheid aan mag worden gegeven’’, aldus Angela. ,,Dat bdsm helemaal niet zo eng is als men denkt.’’

Peggy en Angela hoopten dat Bridget de speelkamer zou kunnen waarderen, maar dat liep anders.

Zweepjes testen op Bridget

Zo is het volgens Angela prima dat ze haar meesteres had aangemeld voor een make-over. ,,Dat is puur uit liefde voor haar’’, vertelde ze. De hoop was dat Bridget na een bezoekje aan de speelkamer ook een positiever beeld van de levensstijl zou krijgen, maar dat viel tegen.

Ze liet Peggy een paar zweepjes gebruiken op haar hand en kon zich niet voorstellen dat iemand daar plezier aan beleeft. Toen moest het lederen, compleet afsluitende masker van Angela nog komen. ,,En nu eruit. Doodeng’’, riep Bridget.

Haar handen jeukten om met de twee aan de slag te gaan. Peggy is een transgender persoon en heeft nooit geleerd hoe ze zichzelf mooi kan maken met kleding en make-up. Het resultaat is vaak te bloot en daarmee doet ze zichzelf tekort, stelde het publiek op straat, dat voor elke uitzending foto’s van de deelnemers krijgt voorgeschoteld om op te reageren. De mensen noemden onder meer de mooie ogen van Peggy en de zachte uitstraling onder de extreme kleding.

Op en top vrouw

,,Jullie zitten hier qua verhouding op een andere manier’’, zei Bridget voor de make-over. ,,Want Angela: jij bent nu de baas.’’ Peggy deed voor de grap verontwaardigd, maar stemde in.

Tijdens de make-over verdwenen haar grijs-rode lokken en kreeg ze een koperkleur-achtige coupe. Op laarsjes met een flinke hak en in een stijlvol colbertje verscheen ze bij de catwalk, volgens Bridget ‘op en top vrouw’.

Peggy was na de make-over een compleet andere vrouw.

Daar dacht ze zelf net zo over, net als haar geliefde Angela. Die kon nog net ‘oh mijn god’ zeggen voordat de tranen in haar ogen sprongen. Aan de broek van Peggy moest ze wel even wennen, maar verder vond ze het geweldig. Snikkend viel ze haar vrouw in de armen.

Angela wist niet wat ze zag toen Peggy tevoorschijn kwam.

,,Je ziet er prachtig uit’’, zei Peggy tegen Angela, wier strakke staart plaats had gemaakt voor los haar. De halsband droeg ze niet meer, maar de verhoudingen waren duidelijk toen ze reageerde. ,,U ook.’’

Peggy leek er minder mee bezig te zijn, zagen 143.000 kijkers van RTL 5. ,,Ik ben zo trots op Angela, dat ze dit over heeft voor mij en voor zichzelf’’, zei ze tegen de camera.’’ Op Angela’s gezicht was inmiddels een glimlach verschenen. ,,Ze is zo mooi geworden. Ze is nu echt een vrouw geworden. Op naar een nieuwe toekomst.’’

