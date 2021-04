Smaakmaker Steven Kazàn uit De Verraders: ‘Ik was elke keer verbaasd dat ik door was’

update Bijna 1,7 miljoen kijkers zien brutale Jenai (10) van Even tot hier indruk maken bij The Voice Kids

10 april De 10-jarige Jenai, die harten veroverde als brutale aangever in Even tot hier, dook gisteravond op bij The Voice Kids. Daar maakte ze niet alleen indruk met haar stem en positieve uitstraling, maar ook met haar moves. Ilse DeLange wil zelfs bij haar in de leer. ,,Er ontplofte een bom aan energie en positiviteit.’’ De aflevering wist bijna 1,7 miljoen kijkers te boeien, blijkt uit cijfers van STichting Kijkonderzoek.