Smallville-actrice 3 jaar de cel in na ronselen seksslavinnen voor sekteleider

Actrice Allison Mack (38) is veroordeeld tot drie jaar cel voor haar betrokkenheid bij de sekte NXIVM. Ze dwong vrouwen om als seksslavinnen te werken voor de spirituele leider van de groep, Keith Raniere. ,,Ze is een roofdier en een slecht mens.”

Mack bekende eerder al schuldig te zijn. Bij de uitspraak betuigde ze in tranen spijt aan de slachtoffers. Ze zei last te hebben van ‘wroeging en schuld'. ,,Ik heb keuzes gemaakt waar ik voor altijd spijt van zal hebben”, zei ze. ,,Vanuit het diepste van mijn hart en ziel: het spijt me.”

De omstreden Amerikaanse zelfhulpgoeroe Keith Raniere werd in oktober vorig jaar al veroordeeld tot 120 jaar cel voor onder meer kinderhandel en betrokkenheid bij dwangarbeid. Hij kreeg ook een boete van 1,75 miljoen dollar (ongeveer 1,5 miljoen euro).

Raniere (60) is oprichter van de zelfhulporganisatie NXIVM. Binnen die organisatie bestond sinds 2015 ook een geheime afdeling waar alleen vrouwen welkom waren en waar Raniere hen volgens voormalige leden domineerde als een sekteleider.

Gebrandmerkt

De vrouwen werden als slaven gedwongen seks met hem te hebben en kregen een verplicht dieet. Ze werden tevens gebrandmerkt met zijn initialen. Onder de slachtoffers was een 15-jarige.

Raniere wist meerdere bekende vrouwen aan zich te binden, onder wie Allison Mack. De bekende actrice uit de serie Smallville was een van de vertrouwelingen van Raniere. Volgens de aanklagers was ze een ‘meester’ voor de ‘slaven’ en gaf ze vrouwen het bevel ‘om arbeid te verrichten, naaktfoto’s te maken en in sommige gevallen seksuele handelingen te verrichten met Raniere.’

,,Het spijt me voor degenen onder jullie die ik bij NXIVM heb gehaald”, schreef Mack vorige week in een brief aan de slachtoffers. ,,Het spijt me dat ik jullie ooit heb blootgesteld aan de snode en emotioneel grove plannen van een gestoorde man.”

Monster

Een van de slachtoffers, Jessica Joan, hecht geen waarde aan de excuses. Ze zei tegen de rechter dat de actrice geen genade verdiende. ,,Ze kan Keith de schuld geven wat ze wil, maar ze is een monster dat uit hetzelfde hout gesneden is. Allison Mack is een roofdier en een slecht mens.”

Rechter Nicholas Garaufis noemde de excuses van Mack ‘oprecht’, maar hij vond dat ze een serieuze straf verdiende omdat ze ‘een gewillige en proactieve bondgenoot’ van Raniere werd.

Ook de steenrijke Clare Bronfman was betrokken bij de sekte. Zij werd al tot ruim zes jaar cel veroordeeld.

