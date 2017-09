Smart Radio is een zegen

Tegenwoordig kun je al die oninteressante gasten skippen, als je niet meer de oude radio gebruikt, maar via computer, tablet of telefoon de podcasts op de BNR-app beluistert. Die is vernieuwd: wat een content staat daar op zeg. Content is wat vroeger inhoud was. Overigens is de app niet goed toegankelijk voor de blinde medemens op de iPhone, dit in tegenstelling tot de app van de publieke concurrent Radio 1. Doe daar eens snel iets aan, Fröhlich. Nou is het leuke van die BNR-podcasts dat ze niet allemaal zijn uitgezonden. Je kan dus via de app programma's horen die nooit op de radio zijn geweest.



De Technoloog bijvoorbeeld, waarin ruimte-ondernemer Robbert Mica uitlegt hoe je met passieve microgolven die worden uitgezonden door satellieten de hoeveelheid vocht in de bodem kunt meten en hoe je daar geld mee kunt verdienen. Heel innovatief.



Maar het innovatiefste van alles, en daar was Sjors Fröhlich voor in Londen, is Smart Radio. Smart Radio maakt voor elke individuele luisteraar een gepersonaliseerd radiostation met, als het goed is, alleen maar interessante en relevante programma's. Dat doet Smart Radio op basis van je profiel. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Het werkt met speech-to-text-technologie, contextual tags en Machine Learning. Je hoeft dus nooit meer handmatig podcasts te starten, je hoort de hele dag alleen maar content die jou boeit. Dat kan fout gaan natuurlijk, als je bijvoorbeeld steeds maar Thierry Baudet in je oren krijgt. Je skipt hem en dan leert de computer, met behulp van Machine Learning, dat je nooit meer Thierry Baudet wilt horen. Smart Radio, wat een zegen voor de mensheid.