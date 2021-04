Snelle en Maan houden concurrentie voor de tweede week op afstand in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 3 april. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 5 zittenblijvers, 14 zakkers en 18 stijgers.

40 (--) HEE JOH JIP- Racoon

Precies een kwart van de Top 40-hits van Racoon is in het Nederlands; na Oceaan, Het Is Al Laat Toch en De Echte Vent is Hee Joh Jip de vierde van totaal 16 Racoon-hits. Zelf bestempelt de groep het nummer als een ‘levenslied’ maar dan wel weer op een manier die bij Racoon past. Hee Joh Jip krijgt een plek op het volgende album van de Zeeuwse groep dat Nederlandstalig zal zijn. En Hee Joh Jip krijgt deze week ook een plek in de Top 40– op nummer 40.

25 (--) PEACHES- Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Justin Bieber heeft dit jaar de smaak te pakken als het om Top 40-hits gaat. Aan het begin van dit jaar stond hij al met Holy, Lonely en Monster tegelijkertijd in de lijst en nu doet hij dat opnieuw met Hold On (op nummer 9), Anyone (op nummer 17) en Peaches (op nummer 25). Die laatste is een samenwerking met Daniel Caesar en Giveon. Bieber’s zesde hit van 2021 is ook meteen de hoogste nieuwe in de Top 40.

5 (12) COVER ME IN SUNSHINE- P!nk + Willow Sage Hart

Het is inmiddels al weer bijna twee jaar geleden dat P!nk voor het laatst in de top 10 stond. In 2019 kwam Walk Me Hope tot nummer 7. Nu weet haar samenwerking met dochter Willow als snelste stijger van de week op nummer 5 te komen. Daarmee is het voor P!nk ook haar 17e top 10-hit en met dat aantal evenaart ze Mariah Carey. Madonna en Rihanna stonden met nóg meer hits in het bovenste kwart van de lijst.

1 ( 1) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

De Nightcrawlers overtreffen zichzelf met Friday want het origineel (Push The Feeling On) kwam in 1995 niet verder dan plek 4 – nu staat de Riton-versie op nummer 3. Suzan en Freek zijn dicht bij een tweede nummer 1-hit; Goud klimt drie plaatsen omhoog naar nummer 2. Met Blijven Slapen staan Snelle en Maan ook deze week op nummer 1. Opvallend is dat precies twee jaar geleden de top 2 voor het laatst Nederlandstalig was. Snelle was toen de enige ontbrekende naam; Maan werkte mee aan Hij Is Van Mij en Suzan & Freek pakten toen de eerste plek met Als Het Avond Is.

