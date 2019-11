Snelle en Suzan & Freek maken debuut bij Vrienden van Amstel LIVE

Daarnaast treden ook Diggy Dex en Paul de Munnik begin januari op in Rotterdam Ahoy. Voor Snelle en Suzan & Freek wordt het de eerste keer dat zij op mogen treden bij Vrienden van Amstel. Snelle liet al weten dat hij heel erg veel zin heeft in het muziekfestijn. ,,Ik ben zelfs al bezig met de voorbereidingen. Er is een andere waanzinnige muzikant op De Vrienden van Amstel waar ik al heel lang tegenop kijk. Het zou zomaar kunnen dat ik daar een mooie samenwerking mee aanga", aldus de rapper.



Eerder al werd bekend dat Nick & Simon, Thomas Acda, BLØF, Chef' Special, Typhoon en Krezip van de partij zullen zijn. De line-up is hiermee nog steeds niet compleet, de komende tijd worden nog meer namen bekendgemaakt.



De 22e editie van Vrienden van Amstel LIVE vindt plaats op 16 tot en met 20 en 22 tot en met 28 januari 2020.