Snikkende Karsu bijt tranen weg bij optreden Van Velzen: ‘Ik ben helemaal stil, dit wordt mijn lijflied’

video's934.000 mensen zagen gisteravond hoe zangeres Karsu een emotionele achtbaanrit beleefde in Beste Zangers . Verbeten tranen, verwondering en vrijuit snikken: kijkers voelden dankzij haar mimiek levendig mee en sloten de artiest massaal in hun hart. Van ontlading bij Van Velzen tot de zware taak van Joe Buck: de aflevering in drie hoogtepunten.

Karsu Dönmez (31) had zich voorgenomen niet te gaan huilen. Ze hield het een halve minuut vol.

Collega Anneke van Giersbergen zong Jest Oldu, het lied waarmee Karsu haar eerste nummer 1-hit scoorde in Turkije. Het was een lofzang voor ‘juweel’ Karsu, die ze recht aankeek. De Engelse vertaling greep haar duidelijk bij de keel, maar ze slikte de tranen weg. Tot Anneke een stukje in de oorspronkelijke taal zong. ,,Oh, dat is Turks!’’, sprong Karsu op, waarna ze volschoot. En dat was pas het begin.

Anneke, voormalig frontvrouw van metalband The Gathering, had al gezegd dat ze er haar eigen draai aan had gegeven. Toen ze halverwege stevig begon te rocken, verscheen een brede glimlach op Karsu’s betraande gezicht. ,,Dankjewel, dankjewel!’’ kon ze na afloop alleen maar uitbrengen, terwijl ze Anneke in de armen viel. ,,Wat mooi!’’

‘Opa Hans’

Karsu toonde zich in de aflevering een begenadigd verhalenverteller. Bijvoorbeeld over schoolmeester Hans, die de Turkse familie van de zangeres Nederlandse les gaf nadat ze hier in de jaren 70 waren gekomen. Een vriendschap ontstond; de man verzon zelfs de naam van Karsu, die verwijst naar het dorpje waar haar ouders vandaan komen. Leraar Hans werd ‘opa Hans’ voor Karsu, die op haar veertiende afscheid van hem moest nemen.

Hij had altijd gerookt, kreeg een longziekte en pleegde euthanasie. De laatste keer dat ze hem zag, vroeg hij haar een liedje te spelen. Ze zong Beautiful life van Black, het ‘moeilijkste dat ze ooit deed’. Ze heeft daarna nooit meer naar het nummer kunnen luisteren. Maar nu ging Joe Buck het zingen.

Karsu genoot zichtbaar, het ene moment in tranen, het andere met een lach. Tegen het einde keek ze richting de hemel, ongetwijfeld denkend aan Hans.

,,Ik weet niet of mensen weten hoe moeilijk dit is’’, zei Roel van Velzen. ,,Na zo’n verhaal, op dat emotielevel moet je je stem onder controle houden - en dat deed ‘ie. Dat was echt bull’s eye.’’ Het lied heeft voortaan ook voor Joe een bijzondere betekenis, hoe nerveus hij ook was. ,,Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik de tintelingen in mijn handen voelde, alsof ze slapen.’’

Snikken bij Van Velzen

De traanbuizen van Karsu konden de rest van de show bijkomen, zou je denken, maar nee. Van Velzen kwam nog.

Hij maakte samen met Paul de Munnik een Nederlandse tekst op een hit van Karsu en zong over de moeilijke tijd die ze achter de rug heeft. Toen ze vanwege corona niet kon optreden, ontdekte ze pas hoe erg ze dat nodig heeft. Haar relatie ging na twaalf jaar uit en ze verloor bijna haar huis.

Quote Ik ben helemaal stil. Ik weet niet wat ik moet zeggen Karsu

Terwijl het lied de climax naderde, deden de emoties van Karsu dat ook. Snikkend luisterde ze, terwijl Roel alle registers open gooide. Om te blijven functioneren, verbeet Karsu zich met een vastbesloten gezicht.

,,Dankjewel’’, zei ze verslagen na de laatste noten. ,,Ik ben helemaal stil. Ik weet niet wat ik moet zeggen.’’ De lading was voelbaar. ,,Ik zag Karsu helemaal kapotgaan van emotie, in positieve zin’’, zei Hendrik Jan Bökkers. ,,God, wat mooi.’’

Karsu vond het therapeutisch. ,,Ik ga dit luisteren en luisteren en luisteren, als mijn lijflied. Ik ga het op een papiertje zetten en in mijn huis ophangen.’’

Harten veroverd

,,Ik heb mijn hele leven in muziek teruggekregen’’, sloot de zangeres de uitzending af. ,,Jullie hebben het allermooiste gehaald uit de liedjes die ik mooi vind, die ik zelf geschreven heb en ook zelf zing. En daarmee ook het mooiste aan herinneringen aan mijn leven naar boven gehaald. Dank jullie wel.’’

Op Twitter, waar het programma trending topic was, klonk vrijwel unaniem lof voor de optredens. Menig kijker sloot vooral de innemende Karsu in zijn hart. Een greep uit de vele reacties:

