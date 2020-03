Snollebollekes hebben al nieuwe data voor vier afgelaste shows

Update Finale Wie is de Mol? zonder publiek

17:29 De finale van Wie is de Mol?, die zaterdagavond live in Amsterdam plaatsvindt, gaat gewoon door, maar vanwege de maatregelen rond het coronavirus zonder publiek. Alle deelnemers van dit seizoen zullen bij de uitzending in VondelCS in de hoofdstad aanwezig zijn, het heeft voor fans van het programma geen zin om naar Amsterdam te komen.