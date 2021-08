Soapbitch Sheila is terug en zorgt voor hartkloppingen in The Bold and the Beautiful

Ze leek voor altijd uit de snode wereld van The Bold and the Beautiful verbannen, maar the bitch is back . Niemand minder dan Sheila Carter, een rol van Kimberlin Brown, heeft haar rentree gemaakt en de familie Forrester in shock achter gelaten.

Sheila begon haar carrière bij Forrester Creations, het modeimperium van hoofdpersoon Eric Forrester, als bedrijfsverpleegster. De scriptschrijvers van de bekendste soap ter wereld zorgden er onder meer voor dat Sheila een affaire had met Eric, vechtpartijen had met haar rivalen, nog net ging overging tot het plegen van een moord en uiteindelijk met Eric in het huwelijksbootje stapte. Binnen mum van tijd stond het koelbloedige personage bekend als ‘de bitch uit The Bold’.

In de Amerikaanse versie van de goed bekeken serie is Steffy Forrester, de dochter van Erics zoon Ridge, getrouwd met haar dokter Finn. De festiviteiten worden gepauzeerd als Finn plots aankondigt dat hij iemand heeft ontmoet. Terwijl de dramatische muziek wordt ingezet en de camera inzoomt op de ingang, komt Sheila binnen. Brooke, die al de hele The Bold-geschiedenis vecht om het hart van Ridge, laat van schrik haar champagneglas vallen. Sheila zelf verklaart wat de reden van haar verrassingsbezoek is. ,,Je bent mijn zoon getrouwd’’, vertelt ze Steffy. ,,Ik ben je schoonmoeder.’’

Sheila werd voor het laatst bij de Forrester-familie gesignaleerd in 2018. In het echte leven betekende dat ook een pauze van Browns acteerprestaties, die naar verluidt serveerster werd bij een restaurant in LA. ,,Ze weet heel goed dat ze misschien geen deel van zijn leven kan uitmaken, maar ze wil ook dat hij eindelijk weet wie zijn biologische moeder is”, vertelde de 60-jarige Brown over haar soapzoon Finn aan Soap Opera Digest.

In Nederland wordt The Bold and the Beautiful sinds 1990 uitgezonden. Momenteel is het te zien op RTL 4. Omdat de verhaallijn niet synchroon loopt met de VS, duurt het nog even voordat Sheila haar hoofd laat zien op de Nederlandse buis.

