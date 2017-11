Social media ontploft na ruzie Roeland en Shelly in Expeditie Robinson

Billy: Iedereen is in shock om stoppen Utopia

30 november Billy Bakker barstte vandaag in tranen uit toen De Stem in het huis met een verrassende mededeling kwam: Utopia gaat stoppen. Over precies een half jaar, op 1 juni 2018, sluiten de deuren van de keet bij Laren voorgoed. ,,De emoties liepen hoog op. Dit hadden we niet zien aankomen”, aldus Billy, een van de meest besproken inwoners van Utopia.