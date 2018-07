Sociale media steken draak met naaktfoto Thierry Baudet

Baudet is op vakantie aan het loslaten en aan het opladen, zoals hij het zelf onder zijn instragrampost beschrijft. Op sociale media wordt flink de draak gestoken met zijn vakantiefoto. Zo wordt hij massaal in foto's gefotoshopt, waarin hij op verschillende plekken naakt ligt te zonnen. Zo ligt Baudet op de foto's te zonnen aan de Haagse Hofvijver, ligt hij aangespoeld op een strand en is hij onderdeel van de anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, het beroemde schilderij van Rembrandt.



Het is niet voor het eerst dat met een politicus de spot wordt gedreven. Eerder gebeurde dit al bij voormalig minister Halbe Zijlstra, toen bekend werd dat hij over een ontmoeting met de Russische president had gelogen. Onder de hashtags #HalbeWasErbij en #HalbeWaarheden werden foto's van hem gedeeld.



Hieronder een selectie van de verschillende hilarische plaatjes die op internet verschijnen naar aanleiding van de poedelnaakte vakantiefoto van Thierry Baudet.