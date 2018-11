Soms denk ik: ik zal hier mijn pensioen toch niet halen?

Ze zal niet elk groot schaatstoernooi meer naast het ijs plaatsnemen aan de analysetafel. Dione de Graaff - en in haar kielzog analytici als Rintje Ritsma, Mark Tuitert en Annette Gerritsen - blijft dit seizoen vaker thuis. Een studio in de schaatshal is er alleen tijdens wedstrijden in Heerenveen. De andere internationale toernooien presenteert De Graaff, afgewisseld door Henry Schut, vanuit de studio in Hilversum.