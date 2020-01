Songfestivalbaas: Tijd van de zingende kalkoenen is voorbij

Van het Rotterdamse shirt met de slogan ‘pleurt op met je Songfestival’ -nu al een bestseller- heeft Jon Ola Sand zelf nog niks vernomen. ,,Bestaan die? Echt?’’ De baas van de internationale Songfestival-organisatie is er niet verdrietig over. Songfestivalhaters treft hij overal, in de tien jaar dat hij aan het hoofd van internationale organisator EBU (European Broadcasting Union) staat. ,,Er blijven altijd mensen die het een nutteloos geldverslindend spektakel vinden.’’