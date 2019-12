Songfestivalfans: Nikkie de Jager en Chantal Janzen moeten feest presenteren

Het is dé vraag in de mediawereld: wie mag voor het oog van meer dan 100 miljoen kijkers het songfestival presenteren? Er zijn al vele namen de revue gepasseerd. Jan Smit lijkt een logische keuze als vaste commentator van het songfestival én iemand die ook buiten de landsgrenzen bekend is. Zijn naam lijkt dan ook een zekerheidje. De andere commentator, Cornald Maas, maakte eerder duidelijk dat hij niet langer in de race is. Net zoals Paul de Leeuw, die ook aangaf dat de naam van Linda de Mol al vrij snel van tafel werd geveegd.



Wie dan wel? Het invloedrijke songfestivalblog zette een groot aantal namen op een rij en daar kwam na ruim 10.000 stemmen een top drie uit. Op één: Özcan Akyol (2653 stemmen), op twee: Nikkie de Jager (1277 stemmen) en op drie: Chantal Janzen (934 stemmen). Jan Smit stond overigens niet op de lijst van deze poll.



Voor dit artikel laten we onze columnist Özcan Akyol even buiten beschouwing. Hij twitterde zelf namelijk: ‘Haha! Nooit van mijn leven uiteraard. Maar ik wil deze poll wel winnen. Kom op lieve Twitter-mensen. Laat jullie magie zien. Even deze poll fucken.’ Dat lukte.