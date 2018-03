Songfestivalnummer Waylon knalt op 1 binnen in iTunes

Willem Bijkerk, zoals Waylon echt heet, maakte gisteravond in De Wereld Draait Door bekend dat hij met Outlaw In 'Em naar het Eurovisie Songfestival gaat, dat in mei plaatsvindt in Lissabon.



De 37-jarige zanger zong de afgelopen week vijf nummers in DWDD en liet daarbij de kijker in het ongewis over welk liedje hét nummer zou zijn. De Wicked Ways-zanger wist al ruim een maand met welk liedje hij naar Portugal afreist en de kijker had dus niets te kiezen.



De meningen over het nummer zijn verdeeld. Uit een poll van deze site blijkt dat maar liefst 52 procent van de 16081 stemmen het lied een goede keuze voor het Songfestival vindt. 48 procent denkt daar anders over. Die mensen zijn het eens met AD-muziekverslaggever Stefan Raatgever. Volgens hem staat het nummer gelijk aan zelfmoord.