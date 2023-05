Songwriter monsterhit Firestone: ‘Arjen Lubach had geen aandeel ’

Firestone van Kygo was de bestverkochte plaat van 2015 en tikt inmiddels een miljard streams aan op Spotify. De tropical househit is hiermee het grootste succes van singer-songwriter Martijn Konijnenburg (41), die onder andere muziek schreef voor Anouk, Diggy Dex en Van Velzen. Een succes waar sinds het verschijnen van Arjen Lubachs boek Stoorzender een smet op rust.

In de autobiografie schrijft de presentator met weinig verhullende pseudoniemen over de kwestie die ‘een vriendschap had verbroken en zijn vertrouwen had geschaad’. ,,Op de radio hoorde ik - in een andere uitvoering - het nummer waar ik in mijn appartement in Venice Beach een week lang dag en nacht aan had zitten bouwen en schaven.” Tegenover Radio 538 vertelde Lubach in 2020 dat het project bedoeld was voor Konijnenburg en hem samen: ,,In het boek schrijf ik dat ik heb meegewerkt aan een liedje. Er is inderdaad een vriend geweest die, zonder mij daarin te kennen, het nummer heeft verkocht aan iemand anders. Dat terwijl het bedoeld was voor ons gezamenlijke project.”

Niks gebruikt

In de nieuwste aflevering Top 40 Stories, de podcast met verhalen achter liedjes die iedereen kent uit de Top 40, gaat Konijnenburg, Tienus voor intimi, voor het eerst in op Lubachs vertelling. ,,Ik had dit liedje al geschreven voordat Arjen bij mij in LA kwam. (...) Ik heb dit toen via de mail naar hem gestuurd en daar heeft hij zelf een beat onder gebouwd, een productie van gemaakt. Dat is cool, maar dat is natuurlijk heel iets anders dan het liedje schrijven.”

Na het vertrek van Lubach werkte Konijnenburg in Los Angeles zelf verder aan de track. Hij liet het inzingen door de bevriende Australische zanger, Conrad Sewell, en samen verkochten zij het aan de Noorse producer, die er een megahit van maakte. ,,Kygo heeft Arjens productie nooit gehoord. Er is niks van zijn productie gebruikt.” aldus Konijnenburg in de podcast met Qmusic-dj’s Wim van Helden en Martijn Biemans.

,,Arjen is onderdeel geweest van een momentopname in de productionele aankleding van dit liedje, maar hij had geen aandeel waar hij rechten aan kan ontlenen”, licht Martijn Konijnenburg desgevraagd toe aan deze site. Hij treedt momenteel zelf als artiest op onder de naam Goldkimono. ,,Je moet het muziekrecht er een beetje voor begrijpen, maar als hij credits had verdiend, had hij die gekregen. Dit is mijn werk. Ik werk met heel veel artiesten samen en mijn reputatie is clean.”

Dat de toenmalige vrienden een fifty-fifty afspraak over hun samenwerking hadden gemaakt, ligt volgens Konijnenburg ook anders. ,,Hij laat in zijn boek ontzettend veel weg. Wij waren een samenwerking aan het verkennen, maar ik had dit liedje al geschreven en de naam al bedacht voordat hij naar LA kwam. En daar was hij níét bij, zoals hij in zijn boek schrijft. Hij was vooral emotioneel betrokken bij Firestone. Maar Arjen lijkt zich in dit verhaal steeds centraal te zetten in situaties waar hij helemaal niet centraal in is.”

Geen ruzie

,,Arjen en ik hebben hier sindsdien verschillende malen goede gesprekken gevoerd en hebben geen ruzie met elkaar, maar hij blijft er een andere visie op houden dan ik. Dat is ook helemaal prima, ik wens hem oprecht het beste. Maar denk dat het ook goed is geweest om mijn kant van het verhaal te vertellen.”

In reactie op de podcastaflevering van Top 40 Stories, heeft Arjen Lubach de makers het volgende laten weten: ,,Naar aanleiding van de podcast met Tienus over het ontstaan van Firestone werd mij om een reactie gevraagd. Daarop heb ik Tienus gebeld en hebben we een lang, maar goed gesprek gevoerd. De conclusie is dat we het waarschijnlijk nooit eens zullen worden over de ontstaansgeschiedenis van de track. In mijn boek Stoorzender heb ik destijds een verhaal geschreven over een liedje, creativiteit en vriendschap. Ik sta nog altijd volledig achter die weergave van de chronologie en de gang van zaken. Tienus heeft – net als ik – zijn eigen verhaal en herinneringen. En ook al ben ik het niet met hem eens, ik respecteer dat. We vinden het allebei verdrietig dat onze samenwerking en vriendschap door deze onenigheid tot een einde is gekomen. Ik wens Tienus het allerbeste in de toekomst en hoop dat ie nog veel mooie liedjes zal schrijven.”

