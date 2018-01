Sonja Bakker over geklapte huwelijk: Ik dacht dat het voor altijd was

Sonja Bakker maakte in augustus bekend na een huwelijk van vier jaar te scheiden van haar tweede man Jan Reus. Ze gaven elkaar in juli 2013 het jawoord op Ibiza. ,,Ik dacht: dit keer is het voor altijd. Dat is niet gelukt en dat doet pijn. Je hebt mensen die samen de 35 jaar halen. Kennelijk ben ik niet zo'n type. Ik ben daar misschien ook wel te onrustig voor", vertelt ze aan het magazine Vrouw.



Sonja zegt altijd blij en opgewekt te zijn, nooit chagrijnig. Dat kan vervelend zijn voor mannen, denkt ze. ,,Ik vind de liefde heel ingewikkeld. Ik ben twee keer gescheiden. Dan kan ik heel depressief gaan doen en zeggen dat ik ben mislukt in de liefde, maar ik ben gewoon wie ik ben. Ik hou te veel van het leven om in een slechte relatie te blijven zitten."



Sonja verhuist dit jaar met haar drie kinderen van Amsterdam naar Bergen in Noord-Holland. ,,Het was oorspronkelijk een oud klooster. Ik zag het en was direct verliefd. Bergen is mooi. Ik hou van de natuur, ik hou van de zee, maar ook van de gezelligheid en dat heb je daar allemaal. Ik heb dat huis gekocht met in mijn hoofd: dit wordt ons familiehuis. Toen ging mijn relatie over. Dan kun je twee dingen doen: of je verkoopt het huis weer of je gaat het zien als een uitdaging. Ik ben er als een wervelwind met de aannemer doorheen gegaan, muren aangewezen die weg moesten, de grote lijnen uitgezet en nu is het wachten tot het af is. We denken februari."