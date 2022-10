Sonja Bakker vindt na 'rottijd' inspiratie terug op Ibiza: ‘Ik laat me leiden door het universum’

Sonja Bakker heeft na beschuldigingen van plagiaat in Nederland een ‘rottijd’ achter de rug. De dieetgoeroe vertrok daarom vorig jaar naar Ibiza en voelt zich daar inmiddels ‘enorm geïnspireerd’, vertelt ze in het tijdschrift Beau Monde.

Meerdere diëtisten en foodbloggers beschuldigden Bakker van plagiaat. ,,Vier recepten waren niet goed gegaan en dat hebben we meteen gecorrigeerd. Maar het ging maar door en door... En ik was te moe om terug te vechten. Alles wat ik deed of zei, was slecht, mijn kop moest rollen”, kijkt ze terug.

Bakker besloot haar werk voor onbepaalde tijd neer te leggen en samen met haar vriend en zoon naar Ibiza te vertrekken. ,,Ik hoef het ook allemaal niet meer te doen, hè. Ik heb vijf miljoen boeken verkocht, ik hoef niet meer te werken. Als het zo moet, met alle drama, dan liever niet.”

Rode paprika

Op Ibiza kon de Noord-Hollandse weer ‘aarden’ en ‘in alle rust’ schoffelen in haar moestuin. Ze vond de inspiratie terug. ,,Wat kan ik nog meer met die rode paprika? Ik heb een prachtige keuken en deze winter ga ik iedere week koken met een andere Spaanse kok. Daar heb ik veel zin in.”

Of daar een nieuw boek of project gaat uitkomen, weet ze niet. ,,Ik laat me leiden door het universum. En door mijn gevoel. Als ik voel dat ik door Nederland weer gedragen wordt, lijkt het me heel leuk om weer grotere projecten te doen. En anders maar niet. Ook als ik niet werk, vermaak ik me prima hier. Want hoewel ik mijn penthouse in Amsterdam nog heb, zie ik mijn toekomst op Ibiza.”

