Sonja Silva voor vierde keer getrouwd

Sonja en Pyke kozen voor hun tweede jawoord een locatie uit die veel voor haar betekent. Vier jaar geleden werd Sonja's vader naar zijn laatste rustplaats gebracht in Cabo Verde. ,,Vanwege de begrafenis voelde het niet goed om een paar maanden later een groot feest te geven‘’, legt Sonja uit. ,,We beloofden elkaar dat we het later nog eens over zouden doen. Nu hebben we niet alleen mijn vaders wens laten uitkomen, we maakten nieuwe huwelijksherinneringen en die zijn deze keer vol van geluk!‘’