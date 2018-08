'Sony geeft bestaan valse Jackson-tracks toe'

De singles Monster, Keep Your Head Up en Breaking News zouden door een imitator zijn opgenomen.

De zaak kwam in 2014 aan het licht toen een fan, Vera Servoa, de echtheid van de muziek betwijfelde. Zij begon een onderzoek naar de singles, wat resulteerde in een rechtszaak tegen Jacksons oude vrienden Eddie Cascio, James Victor Porte en hun productiemaatschappij. Eerder zette ook de directe familie van Jackson al een vraagteken bij de echtheid van de tracks.

Cascio en Porte beweerden dat de liedjes in 2007 zijn opgenomen. Servoa en de erven van Jackson betwijfelden dat. De singles klinken wel als de King of Pop maar zouden in werkelijkheid zijn opgenomen door een imitator. Sony heeft dat volgens Vibe nu voor de rechtbank bevestigd. Wat het gevolg is, is nog niet bekend. Mogelijk krijgt de platenmaatschappij een boete.