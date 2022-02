Sony stopte met Lil Kleine, maar de vraag is: hoe lang?

Het was een summiere verklaring die Sony Music zondagavond uit deed gaan. Bij monde van verantwoordelijk directeur Alex de Maegd liet de maatschappij weten de werkrelatie met Lil Kleine ‘stop te zetten’. Die verklaring suggereert een afscheid, maar meerdere insiders in de muziekbranche zien er vooral een publicitair zoethoudertje in.



,,Er staat in het statement niet voor hoe lang de relatie wordt stopgezet, er wordt niet gesproken over beëindiging van de werkrelatie’’, zegt een van hen, een ingewijde met ervaring in het afsluiten van contracten in de muziekwereld. Met deze omschrijving houdt Sony Music de optie om na verloop van tijd, wanneer de ophef over het gedrag van Lil Kleine is verdwenen, weer door te gaan met de rapper. Ongetwijfeld na diens belofte om zijn leven te beteren.