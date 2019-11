Sopranos-actrice mag getuigen tegen Weinstein

De rechter keurde daarnaast een aangekondigde getuigenis voor de verdediging deels af. Het juridische team van Weinstein wilde een expert oproepen die vaker heeft getuigd over onbetrouwbare herinneringen in misbruikzaken. Zij zou het daarbij onder meer gaan hebben over 'vrijwillige ongewenste seks', wat in de rechtbankdocumenten wordt uitgelegd als "seks waar niet naar verlangd wordt, maar waar de persoon toch mee instemt". De rechter bepaalde volgens Variety dat deze expert mag getuigen over de werking van het menselijk geheugen in het algemeen, maar niet specifiek over misbruikgerelateerde zaken.