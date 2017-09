Soulzanger Charles Bradley (68) overleden

Bij Bradley werd vorig jaar een tumor in zijn maag ontdekt. Eerder deze maand maakte hij bekend dat er ook kanker was aangetroffen in zijn lever. De zanger moest daardoor opnieuw zijn tournee afzeggen.

Bradley rolde het vak in als James Brown-imitator en brak pas op late leeftijd met eigen muziek door. Op zijn 62e bracht hij zijn debuutplaat uit. Bradley trad de laatste jaren vaker in Nederland op. Zo was hij in 2014 van de partij op het North Sea Jazz Festival en stond de zanger vorig jaar nog op Down The Rabbit Hole.