Sound of Music gaat door, Aladdin en Soldaat van Oranje nog niet

GTST eindigt volgende week met seksueel geweld en hulpbood­schap

De timing van de makers van Goede Tijden, Slechte Tijden kan haast niet actueler. De aflevering van volgende week maandag eindigt in seksueel geweld. De kijkers zien na afloop de tekst: ‘Een op de vier vrouwen in Nederland krijgt te maken met seksueel geweld’. Daarna volgt informatie over het Centrum Seksueel Geweld. De aflevering, die nu al op Videoland te zien is, komt vlak nadat onder meer The Voice of Holland-coach Ali B werd aangeklaagd voor seksueel geweld.

25 januari