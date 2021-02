Sound of Music-hoofdrolspeler Christopher Plummer (91) overleden

Plummer was in de afgelopen 75 jaar te zien in meer dan honderd films. Hij was voor het eerst in 1958 te zien in in de rolprent Stage Struck. Hij is het meest bekend van zijn rol als kapitein John Von Trapp in The Sound of Music uit 1965. Ook won hij een Oscar voor de film Beginners uit 2010. Ook was hij in 2017 nog genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in de film All The Money In The World.