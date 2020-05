Soundgarden klaagt nu weduwe Chris Cornell aan

Het begon allemaal met een speciaal benefietconcert in januari vorig jaar waar de leden van Soundgarden voor het eerst weer samen speelden sinds frontman Chris Cornell zichzelf in 2017 van het leven beroofde. Vicky zou op het concert gratis en voor niets optreden en het geld dat ermee zou worden opgehaald, zou naar de organisatie van Chris en Vicky gaan.



Met het concert zouden miljoenen dollars zijn opgehaald. Bandleden Kim Thayil, Matt Cameron en Ben Shepherd claimen nu dat Vicky een deel of zelfs de hele opbrengst voor persoonlijke doeleinden van haarzelf en haar familie heeft gebruikt. Ook zou de weduwe van Chris de band op social media in een slecht daglicht hebben gezet.



De claim van Soundgarden volgt op een rechtszaak die Vicky vorig jaar al tegen de band zelf aanspande. De inzet van die zaak is dat de weduwe van de oud-frontman de rechten op zeven nog niet uitgebrachte nummers in handen wil krijgen, omdat Chris hieraan zou hebben meegewerkt en de rechten dus voor zijn familie zijn. Ook beweert Vicky nog honderdduizenden dollars aan royalty’s tegoed te hebben.