Soundos El Ahmadi bevallen van zoontje: ‘Stiekem al een week moeder’

Soundos El Ahmadi is vorige week bevallen van haar tweede kindje. Dat maakt de comedian en actrice vandaag bekend op Instagram middels een filmpje waarop ze met de kleine spruit te zien is. ‘Stiekem al een week moeder van een zoon’, jubelt ze.

De 40-jarige El Ahmadi laat verder niet veel los over het ventje. Hoe hij heet blijft bijvoorbeeld onduidelijk. In de video die ze deelt is de comédienne buiten te zien met het jongetje, gehuld in een lichtblauw pakje, in haar armen.

De felicitaties stromen ondertussen binnen. ‘Geweldig! Wat een feest. Mama van een dochter én een zoon. Gefeliciteerd’, aldus Heleen van Royen. Ook Nicolette van Dam, Lucy Woesthoff, de onlangs bevallen Shary-An en de hoogzwangere Anouk Hoogendijk laten van zich horen. ‘Jeeeej zo blij voor jullie. Geniet er lekker van’, schrijft laatstgenoemde.

El Ahmadi, die al moeder is van dochter Aaliyah, maakte in juni bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje. Het babynieuws wilde ze aanvankelijk niet delen met de buitenwereld. Ze besloot dat uiteindelijk alsnog te doen nadat ze naar eigen zeggen werd afgewezen voor een filmrol door haar zwangerschap. ‘En je dan afvragen waarom vrouwen zoals ik huiverig zijn om zulk positief nieuws te delen of zelfs te verbergen’, schreef ze toen.

