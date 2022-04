Soundos herdenkt Henny en Rico gaat een tropisch liefdesavontuur tegemoet

Love Is­land-win­naars Job en Esmée uit elkaar

De relatie van het Love Island-koppel Esmée Cox en Job Stevens is op de klippen gelopen. De vonk tussen de twee sloeg over tijdens het datingprogramma, maar inmiddels is de vlam gedoofd. ‘Soms moet je elkaar loslaten, en ja, dat doet super veel pijn’, schrijft Job in zijn Instagram Stories.

