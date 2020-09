Soundos laakt voor ruim 1,1 miljoen kijkers collega's die #freethepeople gebruikten: ‘Schaam je!’

Nadat panellid Peter Pannekoek al de spot had gedreven met de deelnemers aan #Ikdoenietmeermee, toverde ook Soundos El Ahmadi een briefje tevoorschijn. Een referentie aan Famke Louise , die eerder deze week te gast was bij Eva Jinek om te vertellen waarom ze meedeed aan die actie. ,,Ik ben goed boos geworden bij dat #Ikdoenietmeermee”, stelt Soundos. ,,Selectief activisme noem ik dat. Je hebt je nog nooit in je leven uitgesproken over onderdrukking, maar nu je niet meer schnabbels hebt in het weekend en niet meer op je Instagram stories kan laten zien dat je champagneflessen aan het ‘poppen’ bent in de club, ben je boos.”

Moria

Die hypocrisie irriteert Soundos. ,,Want het is gewoon egoïsme", zegt ze onomwonden. Maar het ergste vond ze #Freethepeople, die ook werd gebruikt. ,,In een tijd met Black Lives Matters, Moria (het vluchtelingenkamp in Griekenland, red.) dat letterlijk in de fik staat, waar kinderen slapen op straat en dan ga jij omdat jouw schnabbels in het geding zijn gekomen ‘free the people’ gebruiken. Schaam je, schaam je, schaam je!”



Uiteindelijk laat ze haar briefje zien en zegt ze met een grote glimlach: ,,Tekening van mijn kind!”



Dit was het Nieuws stond gisteren met ruim 1,1 miljoen kijkers op plek vijf van meest bekeken programma's in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Het programma begon direct na kijkcijferknaller Wie is de Mol?. Daar schakelden bijna 2,6 miljoen belangstellenden voor in.