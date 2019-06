SpangaS-actrice krijgt rol in Bowie-musical

Renée de Gruijl, momenteel te zien in de jeugdserie SpangaS , gaat een rol spelen in de David Bowie-musical Lazarus . Ze zal samen met Shary-An Nivillac en Esmee Dekker in de huid kruipen van Teenage Girl. Dat heeft producent Stage Entertainment woensdag bekendgemaakt.

De Gruijl werd genomineerd als aanstormend talent voor haar vertolking van Maureen in de M-Lab-voorstelling Rent en was te zien in seizoen 8 van The Voice of Holland. Daarnaast was ze op televisie te zien in series als Flikken Maastricht, Nieuwe Tijden en Mocro Maffia.

David Bowie creëerde Lazarus samen met regisseur Ivo van Hove. In Lazarus leidt Thomas Newton, het alter ego van Bowie, het publiek door zijn leven, zijn dromen en zijn obsessies. De reis wordt omlijst door hits als Absolute Beginners, Changes, Heroes en This is not America.