Spanje wil grote artiest sturen naar Songfestival in Nederland

De afgelopen vier jaar werd de Spaanse inzending nog wel via een voorronde gezocht. In 2012, 2013 en 2015 was er ook al een interne selectie. Die leverde wisselend resultaat op, maar de laatste jaren stellen de Spanjaarden vooral teleur op het liedjesfeest. Na een tiende plaats in 2014 werd vijf jaar op rij niet eens de top 20 gehaald. Dit jaar werd zanger Miki 22ste met 54 punten. De maat is vol voor de Spaanse omroep en dus maakt die nu jacht op een bekende naam.



Spanje hoort bij de 'big five' en is daarom naast Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk automatisch geplaatst voor de finale.



Deze week maakte de BBC ook al bekend over te stappen op een interne selectie. De Britse omroep gaat daarvoor samenwerken met platenmaatschappij BMG. Andere landen, zoals Nederland dat afgelopen jaar Duncan Laurence uit de hoge goed toverde, selecteren hun inzending al geruime tijd achter gesloten deuren.



Voor de komende editie zal Nederland dat voor het achtste jaar op rij doen. In al die jaren wisten we alleen in 2015 de finale niet te halen; toen strandde Trijntje Oosterhuis in de halve finale in Oostenrijk.