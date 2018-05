Spannende thriller Unsane laat kijker twijfelen aan brein hoofdpersoon

Dood van Avicii is voor Utrechtse DJ Fedde Le Grand een wake-up call

12:27 Miami of Mexico: waar dj Fedde Le Grand voor het laatst optrad, wekt twijfel bij hem op. Hij is al blij dat-ie weet welke dag het is. Dat hij op 5 mei het Bevrijdingsfestival in Utrecht afsluit, weet-ie ook.