Speelfilm 22 July: aanklacht tegen extreemrechts

Was regisseur Paul Greengrass wel de juiste persoon om een speelfilm te maken over de aanslag op het Noorse eiland Utøya? Op 22 juli 2011 vielen daar 77 doden, hoofdzakelijk jongeren, toen de extreemrechtse terrorist Anders Breivik er tekeerging. Vooral in Noorwegen was er ophef over het feit dat deze wandaad door een Hollywoodregisseur werd verfilmd.



Greengrass begrijpt de twijfel. ,,De meeste mensen kennen mij van de Jason Bourne-films, die natuurlijk vooral spektakel en sensatie bevatten. Maar men vergeet dat ik ook heel andere films heb gemaakt.’’



De Brit doelt op gerespecteerde producties als Bloody Sunday (over een door het Britse leger neergeslagen demonstratie, met als gevolg dertien doden, in het Noord-Ierse Londonderry) en United 93 (over het vliegtuig dat op 9/11 neerstortte). Met deze films bewees Greengrass dat hij ook heikele onderwerpen op een integere, maar pakkende manier kon reconstrueren. Hetzelfde deed hij in 22 July, zijn film over vooral de nasleep van het drama op Utøya.