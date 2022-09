Spice Girls brengen nieuwe versie tweede album uit, inclusief bonustracks

De vijf Spice Girls hebben Spiceworld 25 zelf samengesteld, en vertellen in een persbericht dat de periode rondom dat album erg bijzonder was. ,,We hadden net een nummer-één-album gehad met Spice, reisden de hele wereld over en ontmoetten onze geweldige fans, hadden net ons tweede album uitgebracht EN we hadden onze eigen film! Wie had dat gedacht? Het is bizar om te bedenken dat er sindsdien vijfentwintig jaar voorbij zijn gegaan.”