Spice Girls krijgen weer klachten over slecht geluid tijdens concert

Zoon Robèrt van Beckhoven op tv: ‘Ik ambieer geen carrière in de schijnwer­pers’

8:00 De oplettende kijker had het al gezien in de eerste aflevering van Herman's Pop-Up Restaurant: na meesterpatissier Robèrt van Beckhoven maakt ook zoon Koen zijn entree in de wereld van de culinaire tv. ,,Al ambieer ik geen televisiecarrière.”