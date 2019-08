‘Spice Girls werken aan nieuwe hits’ (en misschien doet Victoria ook mee)

,,Ze zijn samengekomen in Londen om hun ideeën op een rijtje te zetten en om nieuwe muziek op te nemen. Het is heel spannend. Het bevindt zich in de beginfase, maar het gebeurt wel", onthult een ingewijde. ,,Ze hebben ook contact gehad met Victoria om te kijken of zij ook hierbij betrokken kan worden."



Terwijl de andere Spice Girls vaak terughoudend waren in het onthullen van eventuele toekomstplannen van de meidenband, heeft Mel B altijd geroepen dat er ooit nieuwe muziek zou komen. Mocht het daadwerkelijk gebeuren, dan zou het de eerste nieuwe muziek van de meiden zijn in twintig jaar tijd. In 2000 verscheen hun laatste album Forever.



Eerder dit jaar gaven Scary Spice Mel B, Baby Spice Emma Bunton, Sporty Spice Mel C en Ginger Spice Geri Horner dertien concerten. Grote afwezige was Posh Spice. Victoria had geen zin in de tournee omdat ze het te druk had met haar modemerk.