Spider-Man-acteur Tom Holland neemt een jaar pauze. Dat heeft de 27-jarige Hollywoodster gezegd in een interview met Extra TV. Volgens Holland hebben de opnames van de Apple TV+-serie T he Crowded Room hem uitgeput.

,,Ik heb geleerd hoe het is om ook producer van een serie te zijn”, stelde de acteur in het interview. ,,Ik ben niet vies van hard werken, ik heb altijd geleefd volgens het idee dat hard werken goed is. Maar deze show heeft mij gebroken.” In het verleden had hij nog genoeg aan een weekje rust. ,,Maar nu moet ik een jaar pauze nemen. Zo pittig was het om deze show te maken.”

De Hollywoodster gaat het jaar gebruiken om te reizen en om tijd met zijn familie en vrienden door te brengen. ,,Ik speel graag golf, en ik hou ervan om naar het tuincentrum te gaan en planten te kopen die ik vervolgens probeer in leven te houden”, vertelt hij lachend.

Eerder deze week vertelde Holland dat de vierde film rond het personage Spider-Man met hem in de hoofdrol voorlopig even is uitgesteld. Dit komt door de schrijversstaking in Hollywood. De acteur speelde de rol van de beroemde superheld inmiddels in zes films. Drie films draaiden helemaal om zijn personage, in de andere Marvel-films speelde hij een bijrol. Spider-Man geldt als een van de populairste helden uit het Marvel-universum.

