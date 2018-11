Spider-Man-bedenker Stan Lee overleden

Lee richtte begon jaren zestig samen met zijn zakelijke partner Jack Kirby de Marvel-reeks met The Fantastic Four . Daarna volgden onder meer Spider-Man, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man en The Avengers. De strips van Marvel werden de afgelopen tien jaar vrijwel allemaal verfilmd. Deze reeks ontpopte zich tot een van de meest succesvolle filmreeksen in de geschiedenis van Hollywood.

Lee had tot nu toe in alle Marvel-films een cameo, een klein bijrolletje. De schrijver is ook te zien als animatie in de nieuwe film Ralph Wrecks the Internet, het vervolg op hit Wreck it Ralph.