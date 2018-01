Spielberg is West Side Story aan het casten

Spielberg zou Indy 5 willen draaien in 2019; de film zou dan in 2020 uitkomen. Voor de zoektocht naar de juiste acteurs heeft de regisseur de hulp ingeroepen van casting directors op Broadway. Spielberg zou heel bewust gebruik willen maken van acteurs met een latino-achtergrond. Hollywood ligt de laatste jaren regelmatig onder vuur voor het casten van blanke acteurs voor niet-blanke personages.



West Side Story is een musical van Stephen Sondheim en Jerome Robbins over een liefde die opbloeit tussen een Amerikaanse jongen en een Puerto Ricaans meisje in het New York van de jaren vijftig. Het stuk is losjes gebaseerd op het toneelstuk Romeo en Julia van William Shakespeare. De musical ging in 1957 in première op Broadway en was een instant succes; de voorstelling won zes Tony Awards.



Ook de filmversie, met Richard Beymer en Natalie Wood in de hoofdrollen, werd wereldberoemd. De musical won elf Oscars en werd onlangs opgenomen in de bibliotheek van het Amerikaanse Congres vanwege de grote culturele betekenis van de film.