Spike Lee kondigt winnaar Gouden Palm in Cannes per ongeluk te vroeg aan, tweede vrouw ooit die wint

UpdateRegisseur Spike Lee heeft vanavond direct bij aanvang van de ceremonie rond de Gouden Palm in Cannes per ongeluk de winnaar aangekondigd. Normaliter is het de bedoeling dat de hoofdprijs van het festival als laatste wordt bekendgemaakt.

De belangrijkste prijs van Cannes gaat dit jaar naar Titane van regisseur Julia Ducournau. De Franse filmmaakster is na Jane Campion (The Piano) de tweede vrouw ooit die het prestigieuze beeldje wint.

Spike Lee is de eerste juryvoorzitter van kleur in de 74 jaar dat het festival bestaat. Zijn jury bestond voor de meerderheid uit vrouwen, ook een unicum. Lee's fout leidde tot flinke verwarring op het podium. De prijs zelf werd ook nog niet uitgereikt, ondanks de verspreking van de juryvoorzitter. Bij het uitdelen van de beeldjes werd de oorspronkelijke volgorde aangehouden.

Titane, een van de meest besproken films van het festival, vertelt over een vrouw die sinds een bizar auto-ongeluk een titanium plaat in haar schedel heeft. Door de plaat in haar hoofd nemen haar fascinatie voor auto’s en haar moordlust toe. Als zij op de vlucht moet slaan, wordt ze liefdevol geadopteerd door een brandweerman die in haar zijn lang vermiste zoon meent te herkennen.

Overige prijzen

De prijs voor beste acteur ging naar de Caleb Landry Jones. De 31-jarige Amerikaan speelt de hoofdrol in het drama Nitram, waarin het leven wordt gereconstrueerd van de dader van het bloedbad dat in 1996 in Port Arthur op Tasmanië werd aangericht. In totaal werden 35 mensen gedood en raakten 23 mensen gewond. Na het bloedbad werden de wapenwetten in Australië, op papier, flink aangescherpt. Als beste actrice werd Renate Reinsve uitgeroepen, voor haar rol als met het leven worstelende twintiger in de film The Worst Person in the World.

Er werden twee Grand Prix uitgereikt, de tweede prijs van het festival. Eentje voor de Finse tragikomedie Compartment Nr. 6 van Juho Kuosmanen en ook A Hero van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi kreeg deze award. De jury riep Leos Carax uit tot beste regisseur voor zijn musical Annette. De openingsfilm van Cannes vertelt over de roerige liefde tussen een stand-upcomedian (Adam Driver) en een operazangeres (Marion Cotillard).

Nederlanders vissen achter het net

Nederland is niet in de prijzen gevallen bij de prijsuitreiking op het filmfestival. Regisseur Paul Verhoeven maakte met zijn film Benedetta, over de liefde tussen twee lesbische nonnen, kans op de Gouden Palm. Gijs Naber maakte als hoofdrolspeler van de competitiefilm The Story of My Wife kans op de prijs voor beste acteur.

Zowel Verhoeven als Naber viste achter het net.