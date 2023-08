Spin-off van Sex and the City krijgt derde seizoen

Recensie: tweede seizoen And Just Like That is beter dan het vorige: Carrie krijgt de meeste speeltijd

Sarah Jessica Parker over seizoen twee And Just Like That: ‘Hebben de kritiek ter harte genomen’

,,We vinden het geweldig om meer tijd door te brengen in het Sex and the City-universum en nieuwe verhalen te vertellen over de levens van deze herkenbare en ambitieuze personages, gespeeld door deze geweldige acteurs. And just like that... hier komt seizoen drie”, zegt uitvoerend producent Michael Patrick King in een persbericht.