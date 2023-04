Splinter Chabot: ‘Als presentator moet je bij uitstek het goede voorbeeld geven’

Dansthea­ter­show Message in a bottle vanaf november in de Nederland­se theaters

De danstheatershow Message in a bottle, met de grote hits van Sting, komt naar Nederland. Vanaf 7 november is de dansshow, waarin 32 dansers op het toneel staan, te zien in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Heerlen en Groningen. De première is op 9 november in DeLaMar Theater in Amsterdam.