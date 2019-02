Splinter Chabot op safari door politiek Den Haag

Schaatsen met PvdA-frontman Lodewijk Asscher en joggen met D66-leider Rob Jetten. Het ambtelijke zien door te prikken en ‘deuren openen die normaal gesloten blijven’. Tien jaar geleden was deze vorm van politieke verslaggeving nog een uitzondering, tegenwoordig lijkt met programma’s als De Hofbar (met Rutger Castricum), Haagse Lobby (met Rick Nieman) en What the Hague?! (met Myrthe Hilkens) ‘toegankelijk’ juist het toverwoord.