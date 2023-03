Spoedoverleg bij NOS over foute werkcultuur, deskundigen vinden: ‘Leiding moet opstappen’

Stage Entertain­ment sluit onderzoek naar Danny de Munk, maar zanger wil nog steeds antwoorden

Musicalproducent Stage Entertainment sluit het onderzoek naar vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag door zanger Danny de Munk. Eerder seponeerde justitie ook al de aangifte in deze zaak wegens gebrek aan bewijs. Maar de zaak is nog niet voorbij. De vrouw die aangifte deed, wordt donderdag 16 maart gehoord. Op verzoek van De Munk, want ‘Danny wil antwoorden hebben’.