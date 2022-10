Spoorloos start extern onderzoek, programma roept oud-deelnemers met twijfels op zich te melden

adoptieschandaalHet tv-programma Spoorloos start een extern onderzoek naar een in opspraak geraakte Colombiaanse tussenpersoon en een Nederlandse correspondent die geadopteerden aan de verkeerde biologische ouders koppelden. Dat heeft de hoofdredactie vanmiddag laten weten in een gesprek met klokkenluider Barbara Quee. Dat bevestigt de Colombiaanse gedupeerde tegen deze site.

Vorige week onthulde misdaadjournalist Kees van der Spek dat Spoorloos in het verleden Colombiaanse geadopteerden koppelde aan de verkeerde biologische ouders. Het programma bevestigde zelf dat er zeker twee mismatches zijn geweest en laat twaalf andere zaken nog onderzoeken.

Bij de zoektocht van de geadopteerden naar hun biologische familie maakte het programma gebruik van een Colombiaanse fixer en een Nederlandse correspondent die als tussenpersoon fungeerde. De Colombiaan, Edwin Vela, is inmiddels zelf spoorloos sinds het schandaal aan het licht is gekomen. De website van de organisatie Colombian Roots is uit de lucht.

De Nederlandse correspondent werkte in het verleden voor de organisatie Wereldkinderen. Daar moest ze weg vanwege beschuldigingen van ongepaste praktijken. Niettemin bleef Spoorloos gebruik maken van haar diensten. Het programma huurde Vela in voor speurwerk naar biologische ouders van geadopteerden. Samen hebben ze voor het programma zestien zaken uitgezocht. De Nederlandse reageert tot nu toe niet op verzoeken van deze site.

Quote Het was een positief en construc­tief gesprek. Ik heb alles op tafel kunnen leggen Barbara Quee, gedupeerde

Positief en constructief

Barbara Quee, de Colombiaanse geadopteerde die samen met Van der Spek de mismatches onthulde, sprak vanmiddag met de hoofdredactie van Spoorloos. Ze was ‘verbijsterd’ over de reactie van presentator Derk Bolt, die in het programma Khalid & Sophie zei dat hij gelooft in de goede intenties van Vela.

Quee deed in 2005 mee aan het programma. Daarin werd gesteld dat haar biologische moeder was gevonden. De vrouw vertelde dat ze in de problemen was geraakt en vroeg geen contact meer met haar te zoeken. Uiteindelijk bleek het haar moeder niet te zijn.

Quee houdt een goed gevoel over aan het gesprek met Spoorloos. Ze is blij dat het programma een extern onderzoek start naar de twee tussenpersonen. ,,Ik ben tevreden’’, zegt Quee. ,,Het was een positief en constructief gesprek. Ik heb alles op tafel kunnen leggen. Dit is een eerste aanzet om een oplossing te vinden voor de gedupeerden. De bal ligt nu bij Spoorloos.’’

Een woordvoerder van KRO-NCRV wil alleen kwijt dat het een prettig en constructief gesprek was. Aan het begin van de uitzending van Spoorloos vanavond kwam Derk Bolt terug op het nieuws van afgelopen week. Hij gaf aan dat de makers er van balen dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Hij vulde aan dat er nu met DNA-testen wordt gewerkt en daarmee honderd procent zekerheid is. Bolt riep oud-deelnemers die twijfel hebben op om zich te melden bij het programma.

Volledig scherm Presentator Derk Bolt in een uitzending van Spoorloos © kro-ncrv

