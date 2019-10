Sportkoppel Marianne en Henk Timmer neemt time-out

André weer herenigd met trotse moeder: ‘Goud waard’

14:24 André Hazes werd afgelopen weekend tijdens zijn shows in Ahoy niet alleen gesteund door zijn gezin en vrienden, ook zijn moeder Rachel was erbij om hem te zien optreden. De 25-jarige zanger deelde vandaag twee kiekjes waarop moeder en zoon onder meer met elkaar knuffelen. ‘Horen dat je trots op me bent was goud waard!’ schrijft Hazes erbij.