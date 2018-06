Spotify ziet af van anti-haatbeleid

Een paar weken geleden kondigde Spotify aan songs van R. Kelly te weren uit de afspeellijsten die het concern zelf samenstelt. Reden daarvoor was het seksschandaal waarin hij is verwikkeld. De rapper wordt beschuldigd van het misbruiken van vrouwen en jonge meisjes. Ook XXXTentacion werd uit de lijsten geschrapt omdat hij beschuldigd werd van huiselijk geweld.



Deze actie van Spotify leidde tot veel kritiek van mensen die vonden dat het bedrijf zich niet als moraalpolitie moest gedragen. Kendrick Lamar, die XXXTentacion een warm hart toedraagt, zou Spotify-baas Daniel Ek zelf hebben gebeld en gedreigd met het verwijderen van al zijn materiaal als de maatregel zou worden gehandhaafd.



In de verklaring laat Spotify weten bij nader inzien te vinden dat het niet zijn taak is om kunstenaars te beoordelen op hun gedrag. Wel blijft het bedrijf streng wat betreft haatzaaiende songteksten. ,,Spotify staat geen teksten toe die als hoofddoel hebben aan te zetten tot haat of geweld tegen mensen vanwege hun ras, religie, handicap, geslachtsidentiteit of seksuele geaardheid. Zoals we al eerder hebben gedaan, zullen we content verwijderen die in strijd is met die standaard. We hebben het niet over aanstootgevende, expliciete of vulgaire teksten - we hebben het over haatzaaien", aldus de muziekstreamingdienst.